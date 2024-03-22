Аліна Гросу показала нові фото з весілля і натякнула, що вийшла заміж за відомого росіянина

Українська співачка Аліна Гросу продовжує інтригувати шанувальників, хто ж став її другим чоловіком.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила нові фото зі свого весілля на узбережжі океану. І чи не вперше артистка показала свого обранця не зі спини, а обличчям до камери. Втім, як і раніше, особистість другого чоловіка Гросу все ще приховує. А на свіжих знімках його обличчя Аліна закрила білим сердечком.

Разом з тим, зірка дещо задовольнила цікавість прихильників і натякнула, хто б міг стати її новим чоловіком. Багато з фанів припускали, що Гросу вийшла заміж за російського актора Романа Полянського, з яким зустрічалася до початку повномасштабної війни.

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу показала нові фото з весілля / Фото: instagram.com/alina_grosu

У Instagram Аліна практично підтвердила ці здогадки шанувальників:

"Були різні періоди в моєму житті. І смуток, і радість. Останнім часом мені багато пишуть про одну людину… Він і справді є радістю в моєму житті", - загадково відповіла Гросу.

Аліна Гросу показала нові фото з весілля / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу показала нові фото з весілля / Фото: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, що чоловік з весільних фото, якого артистка так ретельно приховує за смайликами, й справді схожий на Полянського. Згідно з "розслідуванням" фанів, за статурою, волоссям, зростом, ба навіть нігтями та формою вушних раковин це "100% Полянський".

Фани впевнені, що чоловік на фото - Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, що стосунки з російським актором Романом Полянським Аліна Гросу розсекретила на початку березня 2021 року. Тоді вони вперше з’явилися на світському заході в Києві. Та з початком повномасштабної війни Полянський жодним чином не висловив своєї позиції і не засудив дії Путіна, а Гросу почала активно волонтерити і припинила постити спільні фото з актором. Натомість друг родини Гросу Павло Зібров казав, що на початку російського вторгнення Гросу з Полянським перебували на заході України і що в Романа проукраїнська позиція.

На початку листопада 2022 року Полянський неочікувано з’явився на прем’єрі стрічки в Росії. Разом зі своєю донькою від попереднього шлюбу він позував на червоній доріжчці у Москві. Після цього, у лютому 2023 року Гросу відверто зізналася, що більше не перебуває у стосунках. Цілком можливо, що Роман Полянський знайшов спосіб помиритися з Аліною Гросу і їхні стосунки вийшли на новий рівень.

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