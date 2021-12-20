Аліна Гросу показала рідкісне фото зі своєю мамою: "Наче дві сестрички"

Нещодавно мама співачки святкувала день народження.

Українська співачка Аліна Гросу повідомила про свято в її родині.

До слова, 18 грудня мама виконавиці, Ганна Андріївна святкувала день народження. З цієї нагоди артистка вирішила привітати рідну людину. Так, зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала рідкісне фото, на якому зображена з мамою. Також Аліна зворушливо привітала Ганну Андріївну.

Аліна Гросу з мамою / instagram.com/alina_grosu

"Ціную, турбуюся і дорожу всією душею! Хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, сил, спокою та справжнього жіночого щастя. Все інше ми всією сім'єю для тебе завжди організуємо. І нехай будуть у житті винятково приємні сюрпризи!" - привітала маму співачка.

Фани зірки також долучилися до привітань. Вони написали у коментарях чимало приємних слів Ганні Андріївні. Окрім цього, шанувальники зірки запримітили, що Аліна дуже схожа на свою маму. Вони зазначили, що вони "наче дві сестрички".

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