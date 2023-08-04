Аліна Гросу показала рідкісні фото зі своїм батьком, на якого дуже схожа

Українська співачка Аліна Гросу показала рідкісні фото зі своїм батьком Михайлом Михайловичем.

Сьогодні, 4 серпня, батько артистки святкує день народження. З цієї нагоди Гросу у себе в Instagram поділилася з шанувальниками світлинами, на яких зображена з рідною людиною. Серед кадрів є й архівні, де Аліна постає в шкільному віці:

"Я вдячна батькові абсолютно за все! За його підтримку, виховання, поради, за те, що він в мене є. З ним, як за кам'яною стіною. Він з тих чоловіків, за якими не страшно ніщо, на нього завжди можна покластися. Тато, я тебе люблю! Й хочу побажати лише залишатися таким, як ти є! А ще здоров'я, довголіття, справжнього чоловічого щастя і сил. Я знаю, що в мене є ти і мені спокійніше на душі від цього", - написала у фотоблогу Гросу.

Аліна Гросу з батьком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з батьком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з батьком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з батьком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Також у таку важливу для співачки дату вона випустила ліричну композицію "Батьки", яку присвятила усім українським татам і мамам:

Аліна Гросу з батьками / Фото: instagram.com/alina_grosu

"У світі є дуже багато пісень про кохання, але немає про велику любов до батьків. Цією піснею я дуже хочу підтримати всіх, хто втратив рідних та тих, кого вимушено розділила відстань. Хочу підштовхнути кожного слухача ще більше цінувати родину і не боятися говорити найближчим, як вони їх кохають", - прокоментувала прем'єру Аліна.

Композицію Гросу записувала на відомій американській студії, де свого часу хіти створювало багато світових артистів. Як відомо, зараз виконавиця перебуває в США, де навчається в одному з університетів.

Разом з треком, артистка випустила лірик-відео, який знімала на IPhone.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу поділилася, що випадково у США виграла чималу суму в лотереї. Артистка розповіла, як так сталося.

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