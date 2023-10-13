Аліна Гросу засвітила свого нового хлопця у романтичному кліпі

Співачка Аліна Гросу потішила шанувальників випуском нової ліричної композиції "Сумую".

Разом з прем'єрою пісні артистка представила романтичне відео, автором якого виступив новий хлопець Аліни. Знімання відбувалися у Лос-Анджелесі на знаменитому пірсі Санто-Моніка, який свого часу став локацією для знімань всесвітньовідомих кліпів та фільмів, як от "Титанік", "Форрест Гамп", "Містер Бін" та інших.

Як зізналася Гросу, всі кадри, присутні у відео, були взяті з особистого архіву співачки та її коханого:

"Це був один з рідкісних днів, коли нам вдалося романтично провести час. Зізнаюсь, ми тоді вперше дозволили собі вийти на таку прогулянку. По-перше, зараз не дуже доречно. По-друге, в обох багато роботи. Але, це була особлива дата для нас і тому вирішили зустріти її по-особливому. Вся романтика в простоті: в цінності спільного вечора, в обіймах, в поглядах, навіть дитячі атракціони піднімають настрій", - прокоментувала роботу Гросу.

Аліна Гросу

Також артистка поділилася, що поки не хоче показувати свого бойфренда, але зізналася, що дуже закохана та щаслива. Розповіла Аліна й про те, як відбувалися знімання їхнього з коханим спільного кліпу:

"Ми зробили так, щоб у людини, яка дивиться, було відчуття, що вона поряд зі мною. Коханий спеціально для цього знімав телефоном з висоти очей. Для цього кріпили телефон йому на голову. До речі, треба уважно дивитися відеороботу, бо попри те, що мене знімав хлопець, можливо, у якомусь віддзеркаленні ви побачите його. Наші стосунки я відкривати не хочу, але зараз я закохана і бажаю поділитися своїми почуттями із шанувальниками", - розповіла Гросу.

Нагадаємо, що після розриву стосунків з російським актором Романом Полянським Аліна Гросу тривалий час не коментувала своє особисте життя. Аж от днями артистка зізналася, що вона знову закохана та щаслива і показала перше спільне фото з новим бойфрендом.

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