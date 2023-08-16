Аліна Гросу показала своє житло у Лос-Анджелесі і як власноруч робила там ремонт

Українська співачка Аліна Гросу частково показала фанам своє помешкання, яке винаймає у Лос-Анджелесі.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила ролик, де засвітила коридор і сходи на другий поверх квартири. Також Аліна поділилася, що зовсім нещодавно власноруч зробила частковий ремонт у своєму житлі. А саме – артистка пофарбувала стіни і результатом поділилася у фотоблогу:

"Ремонт своїми руками. Результат у кінці. Роблю це вперше, і нехай криво й косо фарбую, але мені так зручно і вийшло все добре. P.S. Ремонт не повністю чорний, присутні бірюзові, білі та сірі кольори. Буду використовувати ще й як робочий простір-студію. Записуватись я звикла в темному приміщенні", - розповіла Аліна.

Аліна Гросу показала, як власноруч робила ремонт у квартирі в Лос-Анджелесі

Втім, декого з фанів Гросу спантеличив вибір кольору стін. Зокрема шанувальники дивуються, чи комфортно Аліні жити у помешканні з чорними стінами:

Вам буде затишно у квартирі з чорними стінами?

Чесно, мені було б некомфортно

Дивний вибір! Чому чорний?

Якщо вам подобається і там комфортно, то фарбуйте. А мені особисто чорний не подобається. Колір печалі

Своєю чергою Аліна пояснила, що їй подобається чорний колір. Окрім того артистка зазначила, що разом з чорним є і бірюзовий колір на стінах:

"Улюблений колір, там окрім нього ще бірюзовий є. Мені зручніше в темному приміщенні, а коли захочу більше світла, - можна відчинити жалюзі. Це не зовсім звичайне для мене житло, я тут ніби студію собі роблю. Простіше та економніше в одному приміщені все мати, а не орендувати кожного тижня", - пояснила Гросу.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу показала шанувальникам, як змінилася за 15 років. Артистка поділилася архівними фото, де зображена з чорним волоссям та гітарою.

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