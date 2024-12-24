Аліна Гросу показала своїх батьків і розповіла про особливе свято в родині

Батьки співачки вже 30 років разом.
Українська співачка Аліна Гросу потішила фанів сімейним контентом.
Зокрема, показала романтичне фото батьків у своєму Instagram. На зображенні найрідніші люди виконавиці позують цілуючись за столом з келихами. Мама артистки обрала вишукане плаття з декольте, а тато постав у сорочці та штанях.
Як зізналася, Гросу 24 грудня у батьків річниця шлюбу. Подружжя разом протягом 30 років. Своєю чергою, сама мама співачки на своїй сторінці у фотоблогу подякувала чоловікові Михайлу за всі щасливі миті разом.
"30 років щасливого подружнього життя, яке подарувало нам гарних дітей, прекрасних онуків, багато друзів, море щастя, дружби і любові", - наголосила Анна Гросу.
Під публікацією вітати батьків Гросу взялися найпалкіші шанувальники зірки. Вони побажали закоханим і надалі плекати свої щирі почуття.
- Найкращі Вітання! У любові та злагоді назавжди. Ви шикарна пара
- Анічко та Мішо, вітаю вас! Бажаю всій родині щастя, здоров'я та добробуту
- Найщиріші вітання
Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик показала своїх батьків у рідному місті. Рідні люди зірки зустріли її на вокзалі та пригостили особливим смаколиком.
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