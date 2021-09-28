Аліна Гросу показала, як носить з собою у сумочці маленький ніж та пачку грошей

Аліна Гросу показала, як носить з собою у сумочці маленький ніж та пачку грошей

Також зірка назвала найдорожчу сумку у її гардеробі.

Українська співачка Аліна Гросу, яку нещодавно порівняли з Пугачовою, показала вміст своєї сумочки.

Вміст сумочки Аліни Гросу / скріншот з відео

Перше, що Аліна дістала зі своєї сумки – це чималу пачку грошей. Як говорить виконавиця Славі Дьоміну на радіо "Люкс ФМ", ці кошти – це аванс за концерт.

Вміст сумочки Аліни Гросу / скріншот з відео

Також зірка носить з собою антисептики, навушники та дві ґумки для волосся.

Вміст сумочки Аліни Гросу / скріншот з відео

"Це для того, аби заплести волосся, коли з ними зовсім стає незручно", - говорить Аліна.

Цікаво, що артистка носить з собою маленький рожевий ніж. Вона говорить, що це був подарунок від її шанувальника.

"Я ним ще не користувалась навіть. Але, про всяк випадок, ношу його з собою", - пояснила знаменитість.

Вміст сумочки Аліни Гросу / скріншот з відео

До речі, Аліна зізналась, що обожнює читати книги. Проте вона надає перевагу електронним. Тому носить з собою два зарядних пристрої.

До речі, найдорожчою сумкою у гардеробі Гросу є Біркін від Hermes. Вона говорить, що сумку їй подарував чоловік. Однак хто саме це зробив, знаменитість вирішила залишити в секреті.

Нагадаємо, нещодавно й інша знаменитість Тіна Кароль показувала, що носить з собою у сумочці. Виявляється, артистка користується двома телефонами.

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