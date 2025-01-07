Аліна Гросу показала, як в Україні проводить час із чоловіком-росіянином

Українська співачка Аліна Гросу на зимові свята повернулася з США, де вона проживає, до рідних до України.

Виконавиця приїхала не сама. Компанію знаменитості склав її другий чоловік, якого вже давним-давно розсекретили, але артистка сама ж не квапиться показувати обличчя.

Зокрема, у фотоблогу Аліна Гросу поділилася, як із коханим проводить час в України. Подружжя вирушило до Чернівецької області, де вони разом із приятелем насолоджувалися відпочинком. Співачка з обранцем встигла сфотографуватися на тлі новорічних декорацій, позаду яких виднілися ліси та гори. Фото виконавиця підписувати не стала, а також приховала обличчя чоловіка смайликом.

Аліна Гросу з чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, Аліна Гросу, яка торік вдруге вийшла заміж, приховує свого коханого. Однак прихильники виконавиці вже давно вирахували, що її чоловік – російський актор Роман Полянський, з яким вона почала будувати стосунки до початку повномасштабної війни. Наразі пара проживає в США. До речі, саме за кордоном закохані "спалилась", що разом. Вони відвідали звану вечерю в мера Нью-Йорка. Присутні називали Полянського чоловіком Гросу.

Читайте також: