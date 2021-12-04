Аліна Гросу показала, як з роками змінилася її зовнішність: "Без макіяжу та фотошопу"

Аліна Гросу показала, як з роками змінилася її зовнішність: "Без макіяжу та фотошопу"

Зірка показала архівне фото.

Українська співачка Аліна Гросу вирішила порівняти, як з роками змінилася її зовнішність.

Так, у своєму Instagram зірка опублікувала доволі цікаві фото. Співачка показала колаж зі своїх світлин: на першій Гросу 13 років, а на другій – 26. До речі, на знімках, які артистка зробила у більш зрілому віці, Аліна зображена без декоративної косметики та фотошопу.

Аліна Гросу: тоді й зараз / instagram.com/alina_grosu

Як зізнається знаменитість, з роками їй вдалося добряче схуднути. Виконавиця говорить, що намагається не переїдати, контролювати кількість з’їдених калорій та багато пити води.

"Обожнюю людей, які вважають, що раніше я мала кращий вигляд. Миру та щастя всім! Завдяки вам, я знаю, якщо я знову стану пиріжком - мене хтось все одно буде любити", - поділилась зірка.

Аліна Гросу: тоді й зараз / instagram.com/alina_grosu

Окрім цього, знаменитість відповіла й на закиди про те, що вона нібито робила пластику носа. Так, Аліна заявила, що він у неї був завжди маленьким.

"І яка тут була пластика? Якщо я народилася з маленьким носом, то чому він мав вирости?" - відповіла Аліна.

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