Аліна Гросу показалася з чоловіком у Лос-Анджелесі та заговорила про поповнення в родині

Українська співачка Аліна Гросу поділилася рідкісним фото зі своїм другим чоловіком, якого вона ретельно приховує.

До слова, артистка з нагоди свого дня народження відіграла благодійний сольний концерт у Лос-Анджелесі. Виконавиця збирала кошти для діток, які залишилися без батьківської опіки. Тим часом чоловік Аліни допомагав їй з організацією виступу.

"Я влаштовую зараз свій сольний благодійний концерт. Всі гроші будуть спрямовані на підтримку і на допомогу дітям, які втратили своїх батьків", - розповідала виконавиця для "ЖВЛ представляє".

Аліна Гросу з чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Щоправда, цього разу Аліна теж не стала розсекречувати обранця. Щоб ніхто не зміг здогадатися, хто ж став її чоловіком, співачка приховала обличчя коханого смайликом у вигляді червоного сердечка. Гросу пояснює це тим, що якомога довше хоче насолодитися приватністю їхнього шлюбу.

"Чому я нічого не хочу розповідати про теперішні стосунки, бо минуле – це те, що було, теперішнє – воно моє. Я хочу, щоб воно якомога довше було саме моїм. Я хочу ним натішитися. Мені здається, що кохання – воно для двох людей і про двох людей, а не про думки інших", - пояснила зірка.

Аліна Гросу з чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

А от про родинні плани артистка залюбки розповіла. Аліна Гросу зізнається, що вони з чоловіком мріють стати батьками і вже планують поповнення.

"Ми вже трішки задумаємося про діток, бо чоловік їх дуже любить, також я люблю дітей", - зізналась артистка.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу розповіла, де навчається в США. Також виконавиця поділилася, як знімається в одному з проєктів від Netflix разом із відомими акторами.

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