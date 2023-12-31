Аліна Гросу показалася з молодшим на 22 роки братом та розповіла, як проводить із ним час

Українська співачка Аліна Гросу потішила прихильників знімком із молодшим на 22 роки братом, 6-річним Михасиком.

Сімейними кадрами виконавиця поділилася в Instagram-stories. Зокрема, батьки доручили Аліні подивитися за братом, поки ті будуть зайняті своїми справами. Тож, артистка показала, як проводила час із Михасиком.

Співачка разом із братом записувала милі відео, він грався в телефонну гру, а артистка уважно спостерігала. Окрім того, вони багато розмовляли та дуркували одне з одним. Аліна пожартувала, що на братові вже натренувалася, тому готова до виховання власних дітей.

Аліна Гросу з братом / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Скинули на мене дитину. Все! Досвід є! Тепер можна і своїх", - зазначила співачка.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про особисте життя Аліни Гросу. Пропонуємо подивитися, чому артистка розлучилася з російським бізнесменом, чому не склалися її стосунки з актором Романом Полянським та з ким зараз вона крутить роман.

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