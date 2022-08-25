Аліна Гросу поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Відходжу від наркозу"

Виконавиця Аліна Гросу поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

В Instagram-stories знаменитість зізналась, що не надто добре почувається. Стан здоров'я серйозно погіршився протягом останній двох тижнів. Нині ж Аліна перебуває в лікарні, відходить від наркозу.

Гросу поспішила заспокоїти прихильників та зазначила, що з нею все гаразд.

"Не мені зараз вам жалітися тут треба. Але останні два тижні капець які тяжкі були. Зараз відходжу він наркозу, все норм", - додала артистка.

Аліна Гросу розповіла про проблеми зі здоров'ям / Фото: instagram.com/alina_grosu

Виконавиця вирішила не розповідати, що саме з нею сталося, адже не хоче турбувати прихильників. Утім, ще в липні зірка недобре почувалася. Артистка тоді потрапляла до лікарні, де їй ставили крапельниці. Аліна розповідала, що стан її здоров'я погіршився через нерви.

Нагадаємо, раніше ведучий Даніель Салем розповів про свій психологічний стан. Знаменитість зізнався, що його психологічне здоров'я помітно погіршилося. Тож, коли закінчиться війна, Салем працюватиме зі спеціалістами.

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