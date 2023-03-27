Аліна Гросу пояснила зникнення з соцмереж та розповіла про роботу в США

Українська співачка Аліна Гросу останнім часом припинила щось публікувати у соцмережах. Фани знаменитості почали бити на сполох, чи нічого не трапилося.

Артистка вийшла на зв'язок та заспокоїла прихильників. Зірка пояснила, що з нею все гаразд. Нині Аліна має чимало справ. Зокрема, вона навчається акторській майстерності, а також вдосконалює свої знання з англійської мови.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Щось я випала із соціальних мереж. Ви мені часто зараз пишете, де я і чи зі мною все добре. Тому вирішила відповісти на ваші запитання. Зі мною все більш-менш нормально, наскільки це зараз можливо. Що я тут роблю? Я першочергово навчаюся акторській майстерності, а також англійській мові", - поділилася зірка.

Виконавиця також розповіла, що почала працювати. Утім, Аліна не витрачає весь свій заробіток, більшу частину коштів вона переказує на благодійність.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Я тепер працюю. Але лише 20% я витрачаю на своє життя, а це на квартиру і на їжу. А 60% я вирішила віддавати на благодійність обездоленим діткам, тому що зараз вважаю це важливим і хочу якось допомагати своїй країні", - розповіла Аліна.

До речі, Гросу ще й готує нові пісні, аби незабаром потішити прихильників. Аліна поки не говорить, якими вони будуть, однак обіцяє, що це точно буде не "шароварщина".

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"А ще я записую пісні, але стараюся робити так, щоб це не було "шароварщиною", як зараз кажуть, тому що бачу, що це дуже популярне зараз слово. Хочу записувати саме ті пісні, які вам сподобаються і будуть поширювати нашу сучасну музику і нашу благозвучну мову", - зазначила артистка.

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