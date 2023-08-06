Аліна Гросу пригадала, якою була 15 років тому: з темним волоссям та гітарою в руках

Українська співачка Аліна Гросу ще у юності завоювала прихильність багатьох шанувальників, адже дуже рано почала співочу кар'єру.

У своїх Instagram-stories виконавиця пригадала, якою була на початку творчого шляху. Гросу поділилася архівною світлиною 15-річної давнини, яку порівняла зі схожим кадром, зробленим нещодавно. Так, артистка наочно продемонструвала, як змінилася за ці роки.

"13 років. Та через 15 років. Яка краще?", - запитала в шанувальників Аліна.

На архівній світлині 13-річна Аліна з темним довгим волоссям позує вдома з гітарою в руках. На новому фото співачка також тримає в руках музичний інструмент, але вже з кардинально іншим іміджем - зараз Гросу схудла, змінила стиль в одязі та стала яскравою білявкою.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно Гросу також поділилася рідкісними світлинами з батьком, на якого дуже схожа.

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