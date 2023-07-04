Аліна Гросу приголомшила сумою коштів, яку виграла в лотереї: "Не вірила, що таке може бути"

Українська співачка Аліна Гросу приголомшила сумою коштів, яку виграла у лотереї у США.

В Instagram виконавиця поділилася, що вперше в житті купила лотерейний білет. Аліна обрала той, де треба розгадувати кросворди. Білет виявися виграшним. Гросу витратила 30 доларів, а заробила 270.

Аліна Гросу виграла в лотерею / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Вперше в житті я вирішила купити собі лотерейний білет. Пішла в магазин, купила білет за 30 доларів, бо він єдиний з кросвордами, а ми розумні люди, маємо знати англійську, або хоча б імітувати це. Прийшла додому і вирішила його. Збіглося дев'ять слів в різних колонках, а це 500 тисяч доларів. Я вже не знала, як радіти. Потім розібралася, що то не 500 тисяч доларів, а 270 доларів, але вони на дорозі не валяються", - поділилася виконавиця.

Спочатку Аліна гадала, що виграних коштів вона не отримає. Але ж коли співачка пішла обмінювати лотерейний білет на виграш, то їй видали 270 доларів. Тим часом Гросу захотіла ще раз випробувати свою вдачу. Аліна купила ще один лотерейний білет та виграла вже 500 доларів.

Аліна Гросу виграла в лотерею / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Пішла і купила ще один квиток. Звичайно, двічі виграти за день неможливо. Після того, як я його (кросворд – прим. ред.) вирішила, взяла цей прекрасний білетик, принесла на касу, і мені показує, що мій виграш – 500 доларів. Ще 500 доларів! Як таке може бути? Врешті я виграла 770 доларів. Я не вірила, що таке може бути, ніколи не вірила", - поділилася співачка.

Аліна Гросу виграла в лотерею / Фото: instagram.com/alina_grosu

Однак Гросу не збирається витрачати кошти на себе. Весь виграш виконавиця віддасть на благодійність.

"Я вирішила ці гроші не витрачати, а віддати на благодійність, тому що комусь вони більше потрібні, аніж мені", - зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу захопила запальними танцями просто неба. Артистка у топі з глибоким декольте змусила прихильників нервувати, адже ледь не засвітила пікантну деталь.

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