Аліна Гросу приголомшила сумою, яка необхідна для комфортного життя у Лос-Анджелесі

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно на певний час переїхала до США, розповіла про вартість життя за кордоном.

За словами Аліни, першою чергою треба знайти житло. Квартира, яка більш-менш придатна для життя, коштуватиме близько 2 тис. доларів. Утім, артистка радить, що для оренди помешкання, особливо на тривалий термін, потрібна американська банківська картка, а також кредитна історія.

"Без картки, кредитної історії, з вами ніхто договір підписувати не буде. Є ще варіант знайти людей, які здають кімнату, місце в кімнаті - можна буде значно зекономити. Або знімати з кимось й розділити суму навпіл", - розповіла Аліна.

Аліна Гросу у США / Фото: instagram.com/alina_grosu

Гросу також додала, що у Лос-Анджелесі потрібно мати автівку, адже метро немає, а місто велике. Вартість оренди авто теж немаленька – від 750 доларів і вище.

"Мені трішки пощастило, я почала в Telegram шукати наші групи, наших людей, оголошення й надибала компанії від українських хлопців, які мають свій автопарк і здають значно дешевше", - зазначила Аліна.

Окрім того, вартість домашнього Інтернету становить 150 доларів, обслуговування мобільного номера – 40-60 доларів. Щодо їжі – артистка радить купувати продукти та готувати, адже ресторани та кафе не дешеві. Утім, Гросу попередила, що на тиждень на їжу доведеться витратити близько 150 доларів, але це без якихось делікатесів.

"За раз (десь на тиждень) в магазині можна затаритись від 150 доларів (це без делікатесів і майже готової їжі, тільки найнеобхідніше) навіть буханка хліба тут коштує 6 доларів", - поділилася Аліна.

Зазначимо, співачка вирішила поїхати до США, щоб удосконалити свої професійні навички. Однак замість підтримки, Аліна від користувачів отримала хвилю критики. Виконавиця не стала терпіти, та відповіла на хейт.

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