Аліна Гросу привітала маму з днем народження та розповіла, куди поїхала з України

Українська виконавиця Аліна Гросу привітала із днем народженням свою маму Анну Андріївну.

Співачка в Instagram поділилася спільною світлиною із мамою в українських костюмах та написала привітання.

"Сьогодні в моєї прекрасної матусі День народження і я від усієї душі її вже привітала…але тепер лише на відстані", - написала артистка.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Як виявилося, зараз Аліна виїхала з України та перебуває у США. Як розповіла співачка, вона поїхала до Америки, щоб покращити свої професійні навички.

"Зараз я знаходжуся в LA, підвищую акторську та вокальну кваліфікацію. Благодійністю я не перестаю займатися, частково залишила цю добру справу своїм батькам, все інше мені вдається робити звідси. Хочу щоб моєю країною і нашими людьми пишалися звідусіль і де б я не була, хочу залишатися корисною", - поділилася Аліна.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу випустила ліричну пісню, у якій відповіла, чи розірвала стосунки із своїм бойфрендом-росіянином Романом Полянським.

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