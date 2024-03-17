Тим часом фани артистки взялися розсекречувати, за кого вона вийшла заміж.

Українська співачка Аліна Гросу різко відповіла, чому приховує свого другого чоловіка.

Так, виконавиця зізналась, що знову вийшла заміж, та навіть публікує весільні фото. Щоправда, обличчя чоловіка знаменитість не квапиться показувати. Майже на всіх кадрах коханий Гросу позує зі спини. Єдине, що можна сказати, що чоловік значно вищий за артистку, має темне волосся та бороду, а також він худорлявої статури.

Аліна Гросу вийшла заміж

Фани Аліни Гросу вже не можуть витримати, їм кортить дізнатися, хто став другим чоловіком їхньої кумирки. Тож, співачку засипають запитаннями, чому ж вона приховує обличчя коханого. Виконавиця знайшла, що відповісти. Гросу з гумором зазначила, що "чоловік нехрещений", таким чином натякнувши, що боїться зурочити їхні стосунки.

"Це як з дитиною, бо нехрещений", - жартома відповіла Аліна.

Аліна Гросу з ймовірним чоловіком / Фото: bespalovmedia.com.ua

Та підписники співачки вже й самі почали гадати, хто ж став її чоловіком. Чимало фанів припустило, що виконавиця зійшлася зі своїм колишнім бойфрендом, російським актором Романом Полянським: "Я провела розслідування по нігтях – це Полянський", "Полянський 100%: каблучка на мізинці, статура, волосся, зріст", "я впізнала, то Полянський". Сама ж виконавиця припущення фанів ані підтверджує, ані спростовує.

Аліна Гросу та Роман Полянський

Нагадаємо, "подруга" Аліни Гросу виявилася більш говіркою. Вона зазначила, що співачка приховує чоловіка, адже він достатньо відомий в Україні.

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