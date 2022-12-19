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Аліна Гросу різко відповіла на хейт та пояснила, чому поїхала до США

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1700
Час на прочитання
1 хв
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Аліна Гросу різко відповіла на хейт та пояснила, чому поїхала до США

Аліна Гросу

Виконавиця відповіла на закиди, що вона виїхала з України.

Українська співачка Аліна Гросу виїхала з України до США, щоб покращити свої професійні навички.

Однак, разом із підтримкою від фанів, зірка отримала хвилю критики, що вона поїхала з країни у такий тяжкий час. Аліна не стала це терпіти, а одразу ж відповіла на гнівні коментарі.

"Я була в Україні всі ці майже 10 місяців, так що ця тема мене не стосується. Я була, доки відчувала, що потрібна не тільки допомога, а ще й моя особиста присутність. Я, напевно, одна із небагатьох, хто був постійно в країні, не виїхав у перші ж дні війни, а залишався з людьми", - відповіла Гросу.

Аліна Гросу відповіла на хейт / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу відповіла на хейт / Фото: instagram.com/alina_grosu

Виконавиця також пояснила, чому вирішила саме зараз поїхати з України.

"А тепер, щоб й іншим допомагати, треба самій щось мати, рости, йти вперед. А не переїжджаю, а тільки навчаюсь тут!", - пояснила співачка.

Зазначимо, Аліна Гросу виїхала за кордон, а саме до Лос-Анджелеса. Виконавиця вирішила у США удосконалити свої професійні навички. Тим часом благодійністю артистка не припинила займатися, щоправда, частково їй допомагатимуть батьки.

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Дата публікації
Перегляди
1700
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