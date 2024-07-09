Аліна Гросу розкаялася за танці під час атаки РФ по Україні й пояснила свою позицію: "Не приховую"

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно спантеличила українців своїми палкими танцями у день масованої російської атаки України, пояснила свою поведінку.

Так, у фотоблогу артистка визнала, що її допис дійсно був недоречним у той момент, коли її Батьківщину обстрілювали окупанти. Водночас вона нагадала, що зараз живе та працює в Америці. Тож, для скандального допису застосувала функцію автоматичного публікування на сторінці у запланований нею час, а сама лягла вночі відпочивати. Наразі зірка видалила його й перепросила у всіх українців, пригадавши лікування її сестри від раку в стінах "Охматдиту".

Аліна Гросу відреагувала на російський обстріл України / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Мені дуже боляче… У кожній постраждалій 8 липня дитині, що лікується в "Охматдиті", я бачу свою сестру. Вона лікувалася від раку саме там. Дуже хочу, щоб наші діти мали дитинство з радощами, а не зі страхами. Хочу вибачитися, що опублікувала допис розважального характеру за декілька годин до трагедії та не прибрала його одразу. Я не приховую, що наразі перебуваю за кордоном, тут знімаюсь, аби мати змогу допомагати. Та саме через різницю в часових поясах та насичений графік знімань я заснула, новин ще не було (а в нас була ніч). Я була в жаху, коли прочитала про трагедію щойно прокинулась", - пояснила Гросу.

До того ж, за словами співачки, вона завжди активно допомагала діткам і зараз разом з родиною та командою вони вже задонатили на відновлення дитячої клініки після обстрілу.

Аліна Гросу відреагувала на російський обстріл України / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Я з сім'єю всіма зусиллями допомагаємо дітям, але я мало говорю про це публічно, тому що ця тема не для піару! Але сьогодні чесно заявляю, завжди допомагала, допомагаю та допомагатиму нашим дітям, бо це найголовніше й наше майбутнє. Ми з моєю командою долучилися до вкладу заради відновлення "Охматдиту". Долучайтеся і ви!", - закликала зірка.

Аліна Гросу станцювала під свою нову пісню й розлютила українців

Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров розповів про скандал з російськими родичами та їхні нісенітниці про війну в Україні.

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