Аліна Гросу розлютила українців через розваги під час російських обстрілів України: "Танці на крові"

Українська співачка Аліна Гросу втрапила у скандал через недоречність її контенту в українських реаліях.

Так, у Мережі довкола співачки розгорілися палкі дискусії через її відео у фотоблогу. Зокрема, Аліна опублікувала фрагмент майбутньої пісні й зняла до нього розважальний ролик, на якому у червоній сукні та на підборах, кружляючи у танці, несе келих, вміст якого наприкінці навмисне розливає над головою.

Аліна Гросу станцювала під свою нову пісню й розлютила українців

"Мій вайб – рухи розкуті. Скоро. Всім вдалого та спокійного тижня. Жодне розе не постраждало, в келиху – малиновий сироп та вода", – написала під відео зірка.

Юзери доволі неоднозначно сприйняли ролик, розміщений зіркою 8 липня. Все тому, що цього ж дня відбувся масований ракетний обстріл України. Зокрема, російські окупанти атакували Київ, Дніпро Кривий Ріг та інші міста низкою ракет і принесли велику кількість жертв. Осередком удару стала столична дитяча лікарня "Охматдит", де перебували маленькі пацієнти. Тож, користувачі у коментарях під публікацією Гросу зазначили, що такий контент зараз зовсім не на часі й його можна було відтермінувати.

Три години тому… Дві реальності: перша – Київ бомблять, люди гинуть від ракет, "Охматдит"… Діти під завалами; друга – Аліна Гросу публікує відео про свій вайб та розкуті рухи

Невже так важко перенести цей допис на декілька днів пізніше? У Києві влучання в дитячу лікарню, дітки постраждали, будинки розвалені, десятки загиблих і поранених. У Кривому Розі пекло, а у вас малинові вуста?

Танці на крові

Дуже "на часі" цей допис. Ось просто сьогодні

Проте все ж знайшлися й ті, кому така поведінка артистки не видалася дивною й вони оцінили її трек: "Ця пісня взагалі бомбезна", "Така запальна пісня".

Зазначимо, станом на 8 липня 17:00, за інформацією Віталія Кличка, внаслідок ракетного удару РФ по Україні у столиці постраждало 100 людей, а загинуло – 20. Розбір завалів триває. Скрізь працюють екстрені служби та волонтери.

Нагадаємо, нещодавно українські зірки відреагували на терористичну атаку Росією по Україні й висловили свій біль.

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