Аліна Гросу розповіла про лікування в госпіталі Індії: "Дах їде, просто не можу"

Українська співачка Аліна Гросу розповіла, як минає її лікування в госпіталі Індії.

В Instagram-stories артистка поділилася, що страждає від нудьги, тому їй вже набридло хворіти. Знаменитість хоче знову повернутися до активного способу життя. Натомість нині їй доводиться пити ліки, проходити різні медичні процедури та правильно харчуватися.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Знали б ви, як набридло мені вже хворіти і лікуватися. Дах їде, просто не можу. Але деколи вдається вибігти на пляж, в морі я ще жодного разу не плавала, тільки деколи мочу ніжки і слідкую за крабами, коли відпускають чи коли дуже хочу пройтися. А так, зазвичай, ліки, дуже правильне харчування, потім різні медичні процедури, була в кабінеті УЗД. Зазвичай, одне й те саме", - поділилася Аліна.

Гросу також розповіла, як її не на жарт налякала одна з підписниць. Аліні у фотоблогу написали, що її бабусю забрали каретою швидкої допомоги. Тим часом співачка про це нічого не знала, тож почала неабияк хвилюватися та панікувати. Однак згодом мама заспокоїла Аліну та розповіла, що з бабусею все гаразд.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"А ще сьогодні дуже дика ситуація сталася, мені одна дівчина написала в особисті повідомлення: "Не хвилюйтеся, ваша бабуся у безпеці, ми її веземо зараз до кардіодиспансеру". І надсилає мені фотографію моєї бабусі у кареті швидкої допомоги. Так як я дуже емоційна, у нас у сім'ї не завжди мені кажуть, що трапляється, тому що я дуже близько все до серця сприймаю, і в мене паніка і тому подібне, і мама мені не сказала. Я пів дня була на паніці. Дякувати Богу, все гаразд з бабусею, бо я вже й не знала, що думати", - розповіла Аліна.

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