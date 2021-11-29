Аліна Гросу розповіла, як ледь не загинула під час репетиції концерту

Аліна Гросу розповіла, як ледь не загинула під час репетиції концерту

Зірка готувалася до складного номера.

Українська співачка Аліна Гросу 23 листопада відіграла свій сольний концерт у Палаці "Україна".

Так, під час виступу артистка дивувала глядачів. Зокрема, вона показала гімнастичні трюки у повітрі. Номер доволі складний, і знаменитість ретельно готувалася до виступу. Втім, під час репетиції трапився доволі прикрий інцидент. Так, Аліна ледь не зірвалася з висоти.

Концерт Аліни Гросу / tsn.ua

"На репетиції один раз піднялася – все супер, а потім погано пристебнула руку і в повітрі кричу: "Випаду зараз, спустіть!", - розповіла Гросу "Зірковому шляху".

Окрім того, виконавиця поділилася, що саме через цей номер у неї залишилися синці. Так, мотузки сильно передавлювали їй руки.

"Зараз все добре. Майже… Вже трохи зажило. А так руки сині у мене від канатів", - поділилася Аліна.

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