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Аліна Гросу розповіла, як ледь не загинула під час репетиції концерту

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Аліна Гросу розповіла, як ледь не загинула під час репетиції концерту

Аліна Гросу / instagram.com/alina_grosu

Зірка готувалася до складного номера.

Українська співачка Аліна Гросу 23 листопада відіграла свій сольний концерт у Палаці "Україна".

Так, під час виступу артистка дивувала глядачів. Зокрема, вона показала гімнастичні трюки у повітрі. Номер доволі складний, і знаменитість ретельно готувалася до виступу. Втім, під час репетиції трапився доволі прикрий інцидент. Так, Аліна ледь не зірвалася з висоти.

Концерт Аліни Гросу / © tsn.ua
Концерт Аліни Гросу / tsn.ua

"На репетиції один раз піднялася – все супер, а потім погано пристебнула руку і в повітрі кричу: "Випаду зараз, спустіть!", - розповіла Гросу "Зірковому шляху".

Окрім того, виконавиця поділилася, що саме через цей номер у неї залишилися синці. Так, мотузки сильно передавлювали їй руки.

"Зараз все добре. Майже… Вже трохи зажило. А так руки сині у мене від канатів", - поділилася Аліна.

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