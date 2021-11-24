Аліна Гросу розповіла, який оригінальний подарунок презентувала коханому на 38-річчя

Артистка розповіла, як святкувала його день народження.

Коханий української співачки Аліни Гросу, актор Роман Полянський, нещодавно відсвяткував свій день народження.

Так, чоловіку виповнилося 38 років. У коментарі сайту ТСН.ua Аліна зізналась, що її коханий не хотів влаштовувати гучних вечірок. Тому вона взяла все у свої руки та підготувала справжній сюрприз Роману.

"Він дуже соромився і не хотів робити великого свята, але я вирішила зробити йому подарунок. Я організувала справжній день народження", - поділилась зірка.

День народження Романа Полянського / instagram.com/alina_grosu

Так, Аліна зробила романтичний вечір. Вона прикрасила локацію червоними повітряними кульками, запросила друзів та знайомих. Підготувала два великих торти.

"Ми спекли два торти. Він не знав про це. Один приготувала я сама. Я знаю, які смаки він любить: манго та маракуя", - поділилась зірка.

День народження Романа Полянського / instagram.com/alina_grosu

До речі, знаменитість пригадала, що їй коханий подарував на її день народження, 8 червня. Так, виконавиця не одразу згадала, бо Роман "засипає" Аліну презентами. Втім, співачка говорить, що Полянський подарував їй телефон.

Читайте також: