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Аліна Гросу розсекретила, де вона мешкає зі своїм коханим

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Аліна Гросу розсекретила, де вона мешкає зі своїм коханим

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

Також зірка поміркувала над власною оселею.

Українська співачка Аліна Гросу разом зі своїм коханим, актором Романом Полянським, вже давно мріють про власне сімейне гніздечко.

Так, у коментарі сайту ТСН.ua артистка говорить, що вони вже встигли з’їздити, подивитися на будинки. Втім, закохані почали готуватися до концертів, тому купівлю оселі довелося відкласти.

Аліна Гросу та Роман Полянський / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

"Ми планували вже купувати будинок, дивились, обирали. Але потім якийсь час почали планувати концерт. Тому на якийсь час довелося відкласти це питання", - поділилась Аліна.

Також співачка розповіла, де вона наразі мешкає з Романом. Аліна зізнається, що з її батьками вони не живуть. Так, закохані орендують будинок.

"Ми не з батьками живемо. Трішки переросли це все. Але з Романом ми разом живемо. Ми орендуємо оселю", - розповіла зірка.

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