Аліна Гросу розсекретила, де вона мешкає зі своїм коханим

Аліна Гросу розсекретила, де вона мешкає зі своїм коханим

Також зірка поміркувала над власною оселею.

Українська співачка Аліна Гросу разом зі своїм коханим, актором Романом Полянським, вже давно мріють про власне сімейне гніздечко.

Так, у коментарі сайту ТСН.ua артистка говорить, що вони вже встигли з’їздити, подивитися на будинки. Втім, закохані почали готуватися до концертів, тому купівлю оселі довелося відкласти.

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

"Ми планували вже купувати будинок, дивились, обирали. Але потім якийсь час почали планувати концерт. Тому на якийсь час довелося відкласти це питання", - поділилась Аліна.

Також співачка розповіла, де вона наразі мешкає з Романом. Аліна зізнається, що з її батьками вони не живуть. Так, закохані орендують будинок.

"Ми не з батьками живемо. Трішки переросли це все. Але з Романом ми разом живемо. Ми орендуємо оселю", - розповіла зірка.

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