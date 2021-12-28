Аліна Гросу розсекретила найдорожчий подарунок від Полянського

Також зірка розповіла, чим її тішить бойфренд.

Українська співачка Аліна Гросу розповіла, якими подарунками її тішить бойфренд, російський актор Роман Полянський.

Як зізнається виконавиця, за час їхніх стосунків коханий подарував їй чимало коштовних презентів. Так, це й різноманітна техніка, і прикраси.

"За весь цей час від нього було багато подарунків. І телефони, і айпад, і сережки. Тонну браслетів, що я вже їх не ношу, бо не знаю, який обрати", - розповіла Гросу "Зірковому шляху".

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

Втім, Аліна зізнається, що ці подарунки для неї не головні. Вони були подаровані не з душею. Так, найдорожчий подарунок від Полянського – це кліп на пісню "Арестован".

"В той період, коли мені було дуже погано, він мені зняв кліп на пісню "Арестован", - відверто поділилася Гросу.

До речі, Роман не лише був режисером кліпу, а також і знявся в ньому.

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