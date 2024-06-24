Аліна Гросу розсекретила, що вдруге вийшла заміж за іноземця та чи навчила його української

Українська співачка Аліна Гросу розкрила подробиці про свого коханого чоловіка, за якого вийшла заміж.

Обранця артистка ретельно приховує. Утім, час від час у фотоблогу виконавиця ділиться подробицями про нього. Цього разу Аліна дала чітко зрозуміти, що її коханий родом не з України, а іноземець. Артистка навіть поділилася, що їй не довелося його навчати української мови, адже він одразу все розумів. Тож, можна припустити, що другий чоловік Гросу родом з країни, яка розташована неподалік від України.

Аліна Гросу з чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Також співачка жартома пояснила, чому не квапиться показувати коханого. Артистка пожартувала, що в разі їхнього розриву просто замінить його іншим, а про це ніхто не здогадається.

"Все просто. Я чому не розповідаю…Бо у випадку розставання заміню його іншим, а ви й не здогадаєтесь", - пожартувала зірка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, Аліна Гросу цьогоріч повідомила, що вдруге вийшла заміж. Чоловіка зірка ретельно приховує. Тим часом фани підозрюють, що Гросу вийшла заміж за російського актора Романа Полянського, з яким вона зустрічалася до початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару розкрила подробиці свого весілля. Артистка зізналась, хто оплатив свято та чому батьки чоловіка не приїхали.

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