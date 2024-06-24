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Аліна Гросу розсекретила, що вдруге вийшла заміж за іноземця та чи навчила його української

Аліна Гросу розсекретила, що вдруге вийшла заміж за іноземця та чи навчила його української

Аліна Гросу з чоловіком

Також артистка жартома пояснила, чому приховує коханого.

Українська співачка Аліна Гросу розкрила подробиці про свого коханого чоловіка, за якого вийшла заміж.

Обранця артистка ретельно приховує. Утім, час від час у фотоблогу виконавиця ділиться подробицями про нього. Цього разу Аліна дала чітко зрозуміти, що її коханий родом не з України, а іноземець. Артистка навіть поділилася, що їй не довелося його навчати української мови, адже він одразу все розумів. Тож, можна припустити, що другий чоловік Гросу родом з країни, яка розташована неподалік від України.

Аліна Гросу з чоловіком / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу з чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Також співачка жартома пояснила, чому не квапиться показувати коханого. Артистка пожартувала, що в разі їхнього розриву просто замінить його іншим, а про це ніхто не здогадається.

"Все просто. Я чому не розповідаю…Бо у випадку розставання заміню його іншим, а ви й не здогадаєтесь", - пожартувала зірка.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, Аліна Гросу цьогоріч повідомила, що вдруге вийшла заміж. Чоловіка зірка ретельно приховує. Тим часом фани підозрюють, що Гросу вийшла заміж за російського актора Романа Полянського, з яким вона зустрічалася до початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару розкрила подробиці свого весілля. Артистка зізналась, хто оплатив свято та чому батьки чоловіка не приїхали.

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