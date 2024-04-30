Аліна Гросу шокувала, як колишній чоловік-росіянин жив за її рахунок і брехав про їхні стосунки

Українська співачка Аліна Гросу шокувала, як колишній чоловік, російський бізнесмен Олександр Комков, жив за її рахунок та брехав після їхнього розриву.

Виконавиця у Tik Tok розповіла, що перший шлюб не став для неї солодкою казкою. Обранець артистки дійсно був із заможної родини, однак свої стати вони втратили. Коли Аліна Гросу вийшла заміж за Комкова, то він не мав коштів. Натомість чоловік "сів на шию" співачки та жив за її рахунок.

Аліна Гросу з першим чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Перший чоловік був звичайний, з хорошої сім'ї, але вони всі статки розгубили. Мені дістався голий, босий, з надією на те, що стане бізнесменом. Сів на шию, жив за мої гроші", - здивувала Аліна.

Після їхнього розриву Олександр Комков почав оббріхувати співачку. Мовляв, це вона його розорила. За його версією, він великі кошти вклав у творчість співачки. Утім, як наголосила Гросу, цього насправді не було.

"У кінці журналістам сказав, що великі гроші в мене вклав", - поділилася виконавиця.

Аліна Гросу з першим чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу вперше розповіла, як зустрічалася з відомим актором, який її зраджував. Хоч чоловік і освідчувався співачці, але це не заважало йому розважатися з іншими жінками.

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