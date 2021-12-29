Аліна Гросу та Роман Полянський зізналися, що їх дратує одне в одному

Аліна Гросу та Роман Полянський зізналися, що їх дратує одне в одному

Також пара розповіла про табу у стосунках.

Українська співачка Аліна Гросу та її бойфренд, російський актор Роман Полянський разом майже два роки.

За цей час вони вже достатньо пізнали одне одного та знають позитивні і негативні риси. Артистка розповіла у програмі "Зірковий шлях", що її дратує в коханому. Так, це емоційність Полянського. Зокрема, ця риса проявляється під час їхніх сварок.

"У нас у стосунках я спокійніша, ніж він. Тобто він вогонь, а я така – тихо. Ми, коли сваримося, то свариться Рома, а я абсолютно спокійно йому, повільно, точно просто кажу що-небудь", – зізналася Гросу.

Зі свого боку, Романа дратує те, що Аліна "іноді все робить в останній момент".

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

Також у пари вже є табу. Так, пара проти поцілунків на знімальному майданчику. Саме через один такий інцидент закохані одного разу посварилися.

"Я з ним десь годин п'ять не говорила. Ми були у різних країнах, і він вперше у наших стосунках цілувався на майданчику. І я вже хотіла, якщо чесно, сказати: "До побачення". У мене завжди аргумент у голові: тоді хай взагалі йде працювати у порнофільм, це теж робота. Ні, це ненормально", – заявила зірка.

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