Аліна Гросу та її бойфренд вперше злилися у романтичному поцілунку привселюдно

Роман Полянський ніжно привітав кохану з днем народження.

Співачка та акторка Аліна Гросу сьогодні, 8 червня, святкує день народження.

Знаменитості виповнилося 26 років. Від самого ранку іменинниця отримало чимало привітань від родичів та друзів. І, звичайно, артистку привітав і її новий бойфренд, російський актор Роман Полянський.

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Що подарував Полянський дівчині, невідомо, проте у сторіс своєї сторінки в Instagram Роман запостив короткий ролик, на якому пара вперше привселюдно злилася у ніжному поцілунку. Романтичне відео Полянський супроводив сердечками та написами "з днем народження" і "my love".

instagram.com/roman_polianskiy

instagram.com/roman_polianskiy

Зазначимо, що чутки про новий роман Аліни Гросу з'явилися на початку березня. Саме тоді артистка вперше вийшла у світ з російським актором Романом Полянським, щоправда, тоді Аліна цей вихід пояснювала спільною роботою.

Та вже наприкінці травня Гросу зрозуміла, що нема більше сенсу приховувати роман та розсекретила стосунки з Полянським. Тоді артистка наголосила, що щаслива від того що Роман поруч і вдячна йому за підтримку.

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