Аліна Гросу у бікіні з пікантним декольте посвітила пишними формами і майстерно відповіла хейтерам

Артистка знялася в гарячій фотосесії.
Українська співачка Аліна Гросу вперше за тривалий час потішила контентом, де вона позувала перед камерою в бікіні.
Пікантними світлинами знаменитість поділилася у своєму Instagram. На фото виконавиця позувала в бікіні зі сміливими вирізами в зоні декольте. Артистка похизувалася своїми пишними формами та стрункою фігурою.
"Надто рідкісні світлини для моєї сторінки. Але нехай побудуть тут, бо я буваю різною", - підписала кадри співачка.
До речі, Аліна Гросу заздалегідь передбачила, що в коментарях знайдеться чимало хейтерів, які спробують її присоромити за відверті фото. Тож, артистка майстерно потролила їх.
"І, звичайно, я чекаю на неоднозначні коментарі в стилі: "Немає чим більше дивувати", - пожартувала артистка.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк знялася у доволі сміливій фотосесії. Знаменитість еротично задерла ногу і продемонструвала свою розтяжку.
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