Аліна Гросу у бікіні з пікантним декольте посвітила пишними формами і майстерно відповіла хейтерам

Українська співачка Аліна Гросу вперше за тривалий час потішила контентом, де вона позувала перед камерою в бікіні.

Пікантними світлинами знаменитість поділилася у своєму Instagram. На фото виконавиця позувала в бікіні зі сміливими вирізами в зоні декольте. Артистка похизувалася своїми пишними формами та стрункою фігурою.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Надто рідкісні світлини для моєї сторінки. Але нехай побудуть тут, бо я буваю різною", - підписала кадри співачка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

До речі, Аліна Гросу заздалегідь передбачила, що в коментарях знайдеться чимало хейтерів, які спробують її присоромити за відверті фото. Тож, артистка майстерно потролила їх.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"І, звичайно, я чекаю на неоднозначні коментарі в стилі: "Немає чим більше дивувати", - пожартувала артистка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк знялася у доволі сміливій фотосесії. Знаменитість еротично задерла ногу і продемонструвала свою розтяжку.

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