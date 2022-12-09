Аліна Гросу у чуттєвій пісні відповіла, чи розірвала стосунки з коханим-росіянином Романом Полянським

Українська співачка Аліна Гросу традиційно напередодні Нового року потішила шанувальників композицією.

Втім, від попередніх новорічних треків нова пісня "Самотня зима" відрізняється ліричністю та чуттєвістю. Як прокоментувала сама Гросу, цей сингл вона присвятила жінкам, які зараз переживають важкі часи.

"Сьогодні мій настрій і настрій людей не дуже святковий. Проте, ми маємо триматися, ми вистоїмо і в нас це вийде. Свято має бути в будь-які часи, навіть найважчі. Святкові пісні підтримують силу духу, настрій і емоції людей, не дають падати", - зазначила артистка.

Водночас, за допомогою цієї пісні Гросу частково відповіла на запитання, яке так хвилює її прихильників – чи справді співачка розірвала стосунки зі своїм коханим, російським актором Романом Полянським:

"Я завжди випускаю пісні, які передають мої почуття. Можливо я не так багато говорю, але в моїх піснях можна почути набагато більше про моє життя. Тому, цього разу я презентую наддушевну композицію", - зауважила Гросу.

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, що у Мережі вже давно ширяться чутки, що Аліна Гросу та Роман Полянський розійшлися. Пара припинила ділитися спільним фото, а Полянський взагалі зник з медіапростору. Проте, неочікувано, він 30 жовтня разом із донькою від попереднього шлюбу з'явився у Москві на прем'єрі стрічки палкого прихильника Путіна, режисера Валерія Фокіна.

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

Публічно ані Аліна, ані Роман чутки не коментують. Проте дають чітко зрозуміти, що між ними справді не все гаразд.

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