Аліна Гросу у новому кліпі на трек "Віскі" зняла свого брата

Аліна Гросу у новому кліпі на трек "Віскі" зняла свого брата

Прем'єра відео запланована на березень.

Українська співачка Аліна Гросу готує для шанувальників сюрприз.

Вже зовсім скоро, у березні, відбудеться прем'єра нового кліпу виконавиці на композицію "Віскі". Як розповідала Аліна раніше, режисерами відео виступила вона разом зі своїм бойфрендом, актором Романом Полянським.

Тепер артистка розкрила ще одні подробиці роботи над кліпом. Минулими вихідними артистка разом з коханим відзняли відео. Робота над ним тривала дві доби. Сценарій відеороботи артистка тримає у секреті. Відомо лише те, що це буде мініфільм про кохання 90-х, а також що одну з ролей зіграв двоюрідний брат Гросу.

Цікаво, що брат Аліни раніше вже знімався у її кліпі на трек "Беспредел". Це було понад 10 років тому.

Відомо, що у новому кліпі на трек "Віскі" брат Гросу зіграв роль негативного персонажа.

Прем'єра відео запланована на березень.

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