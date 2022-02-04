Аліна Гросу у обтислій сукні випустила автобіографічну пісню про зраду

Виконавиця представила трек "Виски", який написала 10 років тому.

Українська співачка Аліна Гросу потішила шанувальників випуском нової композиції під назвою "Виски".

Як розповіла артистка, цей трек автобіографічний і написала вона його 10 років тому, коли їй було 16, сидячи за роялем в інституті. Композиція оповідає про зради, про несправедливий вибір долі, багато хто переживав щось подібне і знайде себе в цій історії.

"Це моя історія, про яку я довгий час мовчала і лише коли рани загоїлися, я вирішила вам її презентувати. Всі ці роки я займалася пошуком стилістичного спрямування цієї пісні, пошуком того самого аранжування, яке б підкреслило мої слова та музику. Надихалася 90-ми, фільмами, піснями та своїм життям. Пошук міг бути нескінченним, але я нарешті стала розсудливою і відчула, що все готове!" – розповіла Гросу.

Артистка поділилася, що свого часу ця пісня стала її щасливим квитком. Завдяки "Виски" Аліна виграла декілька авторських конкурсів і навіть потрапила до продюсерського центру. Гросу не виключає, що можливо, у майбутньому композиція може залунати й в іншій версії, зокрема ліричній.

Екранізувати новий хіт "Виски" співачка планує найближчим часом. Режисуватиме кліп сама Аліна та її бойфренд, актор Роман Полянський: "Сценарій відеороботи ми тримаємо у суворому секреті. Проте обіцяємо, ми вас дуже здивуємо", - заінтригувала Аліна.

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