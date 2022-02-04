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Аліна Гросу у рожевому корсеті влаштувала провокаційний фотосет на підлозі

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Аліна Гросу у рожевому корсеті влаштувала провокаційний фотосет на підлозі

Аліна Гросу / instagram.com/alina_grosu

Зірка поділилася новим контентом.

Українська співачка Аліна Гросу потішила своїх прихильників серією яскравих світлин.

Так, нещодавно виконавиця влаштувала доволі провокаційний фотосет. Втім, зірка вже й встигла у своєму Instagram поділилася результатом.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу / instagram.com/alina_grosu

Аліна опублікувала фото, на яких доволі зухвало позувала перед камерою, сидячи на підлозі. Для фотосету Аліна одягла рожевий корсет, а своє кучеряве волосся артистка розпустила. Також знаменитість нанесла яскравий, але стриманий макіяж.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу / instagram.com/alina_grosu

До слова, Аліна показала як кольорові світлини, так і чорно-білі. Вона запропонувала прихильникам обрати, які ж знімки кращі.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу / instagram.com/alina_grosu

Фани, своєю чергою, засипали виконавицю компліментами. Втім, більшість зазначили, що кольорові фото – просто неперевершені.

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