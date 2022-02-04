Аліна Гросу у рожевому корсеті влаштувала провокаційний фотосет на підлозі

Аліна Гросу у рожевому корсеті влаштувала провокаційний фотосет на підлозі

Зірка поділилася новим контентом.

Українська співачка Аліна Гросу потішила своїх прихильників серією яскравих світлин.

Так, нещодавно виконавиця влаштувала доволі провокаційний фотосет. Втім, зірка вже й встигла у своєму Instagram поділилася результатом.

Аліна Гросу / instagram.com/alina_grosu

Аліна опублікувала фото, на яких доволі зухвало позувала перед камерою, сидячи на підлозі. Для фотосету Аліна одягла рожевий корсет, а своє кучеряве волосся артистка розпустила. Також знаменитість нанесла яскравий, але стриманий макіяж.

Аліна Гросу / instagram.com/alina_grosu

До слова, Аліна показала як кольорові світлини, так і чорно-білі. Вона запропонувала прихильникам обрати, які ж знімки кращі.

Аліна Гросу / instagram.com/alina_grosu

Фани, своєю чергою, засипали виконавицю компліментами. Втім, більшість зазначили, що кольорові фото – просто неперевершені.

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