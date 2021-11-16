Аліна Гросу у шкіряному костюмі влаштувала зухвалий фотосет з бойфрендом

Артистка поділилась новини знімками.

Українська співачка Аліна Гросу та її обранець, актор Роман Полянський, влаштували зухвалий фотосет.

Так, закохані позували перед камерою в однакових образах. Аліна обрала для фото шкіряний костюм та білу сорочку з краваткою. Своє кучеряве волосся знаменитість розпустила. Її коханий, Роман Полянський, позував у чорному костюмі та білій сорочці.

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

Закохані на знімках то ніжно дивились одне на одного, то ставали у різні зухвалі пози, то Роман обнімав свою кохану.

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

До речі, парочка на світлинах схоже на героїв із кінофільму. Це запримітили прихильники артистки. Зокрема, вони написали, що закохані наче містер і місіс Сміт.

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

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