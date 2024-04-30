Аліна Гросу у сльозах розповіла, як дізналась про зраду екснареченого одразу з трьома жінками

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно розповіла про зраду відомого актора, продовжує ділитися подробицями з особистого життя.

На цей раз артистка у своєму Tik Tok поділилася, як упіймала колишнього нареченого на невірності та як порвала з ним стосунки. Так, співачка тривалий час підозрювала коханого у зраді. Виконавиці випала нагода перевірити свої сумніви.

Зокрема, якось пара зібралася з друзями в ресторані. Чоловік повернувся додому п'яним, тож Аліна Гросу взяла його телефон, аби знайти відповідь на свої сумніви. Те, що артистка там побачила, її просто шокувало. Виконавиця у сльозах розповіла, що чоловік її зраджував.

Аліна Гросу

"Я ніколи до того не лізла в телефон. Я вважаю, що це неповага, але я вже не могла більше. Я подумала так: "Окей, якщо я зараз влізаю і не бачу нічого, я просто назавжди йому вірю. Я буду до нього ставитися як до царя за мою таку х*рову думку про нього". Я з цим телефоном іду до ванни, сідаю, відкриваю, заходжу в Instagram. Зраджував він завжди. Кожна відпустка його, кожне відрядження - це була якась нова дівчина або якась, яка була до того", - розповіла Гросу.

Аліна Гросу

Ба більше, чоловік мав інтим одразу з трьома жінками, процес якого знімав на відео. Для співачки це стало справжнім ударом.

"Я знайшла в нього секретну папку. Я в цій папці бачу відео з готелю. На відео три баби в номері і він... Для мене це просто було…", - поділилася артистка.

Аліна Гросу

Аліна Гросу не стала одразу влаштовувати скандал, натомість обмірковувала, як їй краще вчинити. Врешті, на ранок співачка разом з бойфрендом мала взяти участь у кінопробах. За сценарієм артистка мала акторові дати ляпаса. Аліна Гросу зізналась, що в той удар вимістила всю свою злість. Актор одразу ж зрозумів, що в їхніх стосунках серйозні негаразди.

"Ми йдемо зранку на проби. Ми граємо сцену, і я маю йому дати ляпаса. Я вперше в житті вдарила людину, тобто я дала таки ляпаса. Зазвичай, це не боляче, коли в фільмах граєш, бо ти завжди робиш по-акторськи правильно, а тут я спеціально зробила неправильно. Я, напевно, в цей удар вклала весь свій біль. Він зрозумів", - розповіла Гросу.

Аліна Гросу

Після кінопроб співачка зізналась, що все знає про зради і їхнім стосункам настав кінець. Натомість актор почав звинувачувати Аліну і заявив, що вона теж мала інтим на стороні. Ба більше, він навіть наполіг на тому, аби пройти детектор брехні. Врешті виявилося, що Гросу не зраджувала актора, а от він її – так.

Аліна Гросу

"Ми йдемо на детектор, який показує, що в нього було приблизно шість зрад. Найбільше зрад у нього було в першій половині стосунків. Я чиста, в мене не було жодної зради. Я навіть пошкодувала тоді, якщо чесно, мені було боляче, але з іншого боку – добре, що я до цього не опускалася", - поділилася виконавиця.

Аліна Гросу

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу шокувала подробицями шлюбу з першим чоловіком-росіянином Олександром Комковим. Співачка розповіла, що він жив за її рахунок та брехав про їхні стосунки.

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