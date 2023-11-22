Аліна Гросу у спідньому та в шубі похизувалася апетитною фігурою у зухвалому чорно-білому фотосеті

Українська співачка Аліна Гросу потішила прихильників новою зухвалою фотосесією.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила серію чорно-білих знімків, якими розбурхала уяву шанувальників. На фото Гросу позує у чорній спідній білизні, прозорих колготах та в чорно-білій шубі:

"Майже передноворічний фотосет, бо я в шубі. До речі, давно не бачила коментів "навіщо роздягалась", "окрім тіла нема що показувати?" Але ризикну", - написала артистка під знімками.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Втім, підписники сторінки Гросу замість гнівних коментарів, лишили під її постом багато компліментів та схвальних відгуків:

Окрім тіла, ще розкішний голос

Дуже сміливо! Гарно!

Гарні вокальні дані, і сама дівчина-краса, з приголомшливою фігурою і формами, вище за всілякі похвали

Чудові фото! Звісно, є люди, яким не подобається відвертість, сексуальність. У всіх різні погляди, не можна всім догодити. Але в тебе, Аліночко, чудова фігурка, ти молода і шикарна. Тому роби побільше таких фото, поки можна

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу прокоментувала своє особисте життя. Артистка відповіла на запитання фанів, чому вона розійшлася з чоловіком-росіянином.

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