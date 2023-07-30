Аліна Гросу у спортивному вбранні похизувалася фантастичною розтяжкою

Артистка продемонструвала, як закидає ногу вище голови.
Українська співачка Аліна Гросу показала, як вправно займається спортом.
На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася новими світлинами після тренування. Аліна тримає себе у гарній формі, тому може похизуватися неабиякими навичками. Так, на фото Гросу продемонструвала, як легко підіймає ногу вище голови.
Для тренування співачка обрала чорний топ та спортивні чорні штани. Для зручності своє біляве волосся Аліна зібрала у високий хвіст.
Таких результатів, за словами зірки, їй допомагають досягти постійні тренування, також заняття у акторській школі, в якій вона навчається зараз у США.
"Займайтеся спортом щодня! Як же нас круто тренують, я ніби повернулася на 10 років тому. І працюю над своїм фізичним станом! А ще хочу спробувати щось нове", - поділилася Гросу.
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