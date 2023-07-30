Аліна Гросу у спортивному вбранні похизувалася фантастичною розтяжкою

Українська співачка Аліна Гросу показала, як вправно займається спортом.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася новими світлинами після тренування. Аліна тримає себе у гарній формі, тому може похизуватися неабиякими навичками. Так, на фото Гросу продемонструвала, як легко підіймає ногу вище голови.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Для тренування співачка обрала чорний топ та спортивні чорні штани. Для зручності своє біляве волосся Аліна зібрала у високий хвіст.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Таких результатів, за словами зірки, їй допомагають досягти постійні тренування, також заняття у акторській школі, в якій вона навчається зараз у США.

"Займайтеся спортом щодня! Як же нас круто тренують, я ніби повернулася на 10 років тому. І працюю над своїм фізичним станом! А ще хочу спробувати щось нове", - поділилася Гросу.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Читайте також: