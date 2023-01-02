Аліна Гросу у стильному чорному аутфіті розповіла, чим зараз займається у США

Українська співачка Аліна Гросу розповіла шанувальникам, якими справами зараз зайнята в Америці.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася світлинами у стильному чорному образі з обручем на волоссі. Зараз Гросу перебуває у США і там активно займається своєю співочою діяльністю.

"В новий рік з новими справами. Друзі, так як у любі часи розважальний контент - це підтримка духу і хоч якийсь момент позитиву в житті, я зараз працюю над новими піснями", - написала Гросу.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Тож артистка поцікавилася у своїх фанів, яку саме композицію вони хотіли б почути від неї.

"Мені важлива ваша думка! Яку саме нову пісню ви б від мене хотіли? Танцювальна? Душевна? Весела? Сумна?" - поцікавилася Аліна.

У коментарях більшість користувачів попросили Гросу створити щось веселе та танцювальне для підняття настрою.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Також Аліна відповіла, чим зараз займається в Америці, окрім творчості та розвинення своїх навичок. Хтось із коментаторів припустив, що зірка оформлює нерухомість.

"Це не "недвижимость", тут мені юристи робочу візу роблять, бо кроку без неї не можу зробити", - написала в коментарях співачка.

Читайте також: