Аліна Гросу у віночку та старовинній вишиванці зняла кліп у Чернівцях, в якому показала свою родину

Українська співачка Аліна Гросу випустила новий барвистий кліп на композицію "Кохала", який зняла у рідних Чернівцях.

У новій пісні Гросу поєднала сучасний етно стиль з елементами українських народних мотивів. Спеціально для знімань кліпу Аліна зібрала своїх найближчих родичів у рідному селі. На відео присутні кадри за участю мами, бабусі, молодшого брата співачки та інших.

"У такий складний час для України цінуєш щохвилини, проведеної з рідними та близькими. Ми не дотримувалися історії пісні, немає жодного сюжету, ми просто хотіли зафіксувати на згадку важливі моменти із сім'єю та паралельно показати всю красу рідних Чернівців", - прокоментувала прем'єру Гросу.

Особливістю стилю Аліни стали ексклюзивні вишиванки, які дісталися у спадок від династії Гросу. Водночас виконавиця привітала українців з Днем вишиванки, який святкували 19 травня:

"Дорогі, вітаю вас із Днем вишиванки! Цей день масово святкують не лише в Україні. Це свято поєднує по всьому світі українців та всіх тих, хто серцем відчуває красу, традиції та любов", - додала Аліна.

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