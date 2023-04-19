Аліна Гросу в кофтинці з пікантним вирізом розсекретила свої плани в США

Українська співачка Аліна Гросу після того, як поїхала до США, рідко виходить на зв'язок, прихильники хвилюються за неї.

Тож виконавиця опублікувала в Instagram фото, де в кофтинці з пікантним вирізом позує на тлі гір, та розповіла про свої плани. Нині Аліна навчається, працює та донатить кошти на благодійність.

"Продовжую вчитися. Продовжую працювати. Продовжую займатися благодійністю. Гроші не збирала й не збираю, допомагаю з тих, що зароблю сама", - поділилася Аліна.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Також Гросу планує потішити шанувальників новою композицією та кліпом на неї. Однак артистка поки не знає, як саме працюватиме над відеороботою. Щодо кліпу в Аліни є певні сумніви, адже співачка поки не впевнена, чи варто витрачати на це кошти.

"Записую нову пісню і сподіваюсь її дуже скоро випустити. Планую кліп, але навіть не уявляю, як його знімати, бо розумію, що є й більш важливі речі, на які потрібні зараз кошти", - зазначила Аліна.

Нагадаємо, нині Гросу перебуває у США, а саме у Лос-Анджелесі. Проживання там коштує недешево. Артистка раніше розповідала, як їй вдається економити кошти.

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