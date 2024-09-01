Аліна Гросу в США заспівала "Белые розы" росіянина Шатунова і серйозно оскандалилася – ЗМІ

Артистка нібито виступила на корпоративі з нагоди дня народження українця.
Українська співачка Аліна Гросу потрапила у серйозний скандал через пісню "Белые розы" російського співака Юрія Шатунова.
Артистка нібито в США заспівала цей трек російською на приватній вечірці. Принаймні саме так стверджує Telegram-канал "Slay Music", який і поділився роликом з заходу. На відео Аліна Гросу в чорному обтислому комбінезоні стоїть на сцені та співає російською "Белые розы". Співачка нібито виступала на корпоративі з нагоди дня народження українця.
Коли саме було зроблене відео – невідомо. Telegram-канал, ймовірно, натрапив на нього в Instagram. У ролику була лише вказана локація – один із ресторанів, що розташований у місті Голлівуд, штат Флорида.
Сама ж Аліна Гросу скандал жодним чином не коментувала. Артистка ані підтверджувала новини у ЗМІ, ані спростовувала їх.
Нагадаємо, нещодавно співачка Луна потрапила в гучний скандал. Артистка на другий рік повномасштабної війни випустила альбом з російськими піснями.
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