Аліна Гросу в США заспівала "Белые розы" росіянина Шатунова і серйозно оскандалилася – ЗМІ

Українська співачка Аліна Гросу потрапила у серйозний скандал через пісню "Белые розы" російського співака Юрія Шатунова.

Артистка нібито в США заспівала цей трек російською на приватній вечірці. Принаймні саме так стверджує Telegram-канал "Slay Music", який і поділився роликом з заходу. На відео Аліна Гросу в чорному обтислому комбінезоні стоїть на сцені та співає російською "Белые розы". Співачка нібито виступала на корпоративі з нагоди дня народження українця.

Коли саме було зроблене відео – невідомо. Telegram-канал, ймовірно, натрапив на нього в Instagram. У ролику була лише вказана локація – один із ресторанів, що розташований у місті Голлівуд, штат Флорида.

Аліна Гросу оскандалилася виступом з відомою піснею росіянина Шатунова

Сама ж Аліна Гросу скандал жодним чином не коментувала. Артистка ані підтверджувала новини у ЗМІ, ані спростовувала їх.

Нагадаємо, нещодавно співачка Луна потрапила в гучний скандал. Артистка на другий рік повномасштабної війни випустила альбом з російськими піснями.

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