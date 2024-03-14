Аліна Гросу вдруге вийшла заміж: у Мережу "злили" фото з весілля співачки

Українська співачка Аліна Гросу, яка знову вийшла заміж, не квапиться розсекречувати подробиці весілля.

Та, як стверджує блогер Богдан Беспалов, оточення артистки виявилося більш говірким. Ймовірна подруга співачки розповіла, що її весілля минуло на березі океану, десь в Лас-Вегасі. Церемонія була скромною, а на свято були запрошені лише найближчі. Ба більше, навіть не всі друзі знали про весілля Гросу.

Аліна Гросу з ймовірним чоловіком / Фото: bespalovmedia.com.ua

Також Богдан Беспалов на сайті BespaLOVmedia опублікував фото з ймовірного другого весілля виконавиці. На кадрах Аліна Гросу постає в білій довгій сукні, а поруч з нею - її коханий в офіційному костюмі.

Аліна Гросу з ймовірним чоловіком / Фото: bespalovmedia.com.ua

Щоправда, обличчя чоловіка на знімках теж не видно, адже він позує зі спини. Подруга артистки пояснила, що Аліна сама про нього розповість, коли буде готовою, тим більше її обранець достатньо відомий в Україні.

Аліна Гросу з ймовірним чоловіком / Фото: bespalovmedia.com.ua

"Не можу назвати імені обранця. Нехай Аліна вже сама оголосить, коли буде готова. Церемонія скромна. Вона не хотіла публічності і прагнула зробити захід максимально закритим. Більшість друзів навіть не знали про це весілля", - говорить інсайдер.

Тим часом прихильники вже встигли припустити, хто ж став чоловіком Аліни Гросу. Деякі переконані, що виконавиця зійшлася з колишнім обранцем, російським актором Романом Полянським. Мовляв, чоловік неабияк схожий на Романа зростом, статурою, зачіскою та навіть кольором волосся.

Аліна Гросу та Роман Полянський

Нагадаєм, наприкінці лютого Аліна Гросу вперше натякнула, що вийшла заміж. Щоправда, свого коханого знаменитість не показує. Нещодавно ж ймовірна подруга артистки розповіла, що Аліна приховує чоловіка, адже він достатньо відомий в Україні.

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