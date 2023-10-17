Аліна Гросу відповіла, чому розлучилася з чоловіком – російським бізнесменом

Українська співачка Аліна Гросу відповіла на запитання шанувальників, чому розлучилася з чоловіком, російським бізнесменом Олександром Комковим.

В Instagram-stories артистка не стала давати чітку відповідь, однак натякнула, що її не влаштовувало в шлюбі. Як зазначила Гросу, у подружжя мають бути схожі інтереси. Окрім того, співачка говорить, що в шлюбі дружина не має заробляти більше, ніж чоловік. На думку співачки, доходи в парі мають бути однаковими.

Аліна Гросу з колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Вважаю не дуже доречним відповідати на це запитання. Можу сказати тільки одне: погано, коли сильно починають інтереси розбігатися. Ще гірше, коли дівчина заробляє більше, ніж чоловік. Він злиться, вона з часом припиняє поважати. Для мене ідеально, коли заробляють порівно, щоб не було запитань", - прокоментувала артистка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, Аліна Гросу вийшла заміж за Олександра Комкова влітку 2019 року. Однак вже через пів року подружжя розлучилося. Як тоді говорила виконавиця, її чоловіку сподобалася інша жінка, тож він захотів закрутити з нею роман. Співачку ж не влаштовувало таке ставлення Комкова.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу зізналась, чи спілкується з колишнім чоловіком після розриву. Також виконавиця розповіла про свій новий роман.

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