Аліна Гросу відреагувала на чутки про своє друге весілля та бойфренда: "Моя подруга мене злила"

Українська співачка Аліна Гросу відреагувала на слова "подруги", яка злила інформацію про її друге весілля та чоловіка, який відомий в Україні.

У своєму Instagram артистка поділилася, що бачила "жовті новини", в яких йшлося, що нібито якась приятелька розповіла про її заміжжя. Аліна зауважила, що їй неприємно було дізнатися, що в оточенні є такі люди, які готові зливати пресі інформацію про неї.

Аліна Гросу з ймовірним чоловіком / Фото: bespalovmedia.com.ua

Співачка також звернулася до блогера Беспалова, який і поширив інсайдерську інформацію від її подруги, яка побажала залишитися анонімною. Гросу із сарказмом поцікавилися, скільки ж йому довелося заплатити приятельці за ексклюзив.

"Я дуже "люблю" ті ранки, коли я прокидаюся і якась жовта новина з'являється про мене. Кажуть, якась моя подруга, мені дуже цікаво, яка це моя подруга взяла мене і злила. Сказати чесно, дуже неприємно, коли ти маєш в оточенні якусь людину, яка не настільки щира, як тобі б хотілося. Мені б дуже хотілося дізнатися, пане Беспалов, хто ж це така віддана мені подруга? Пане Беспалов, скільки коштують "мої друзі"? Чи довгі язики тепер безкоштовні?" – різко прокоментувала артистка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Щоправда, знаменитість не стала ані спростовувати слова її "подруги" про друге весілля та відомого в Україні чоловіка, ані підтверджувати їх.

Зазначимо, чутки про весілля Аліни Гросу виникли наприкінці лютого. Саме тоді співачка анонсувала вихід нового кліпу. На відео виконавиця постає в образі нареченої, тож її фани припустили, що вона вдруге вийшла заміж.

Тим часом нещодавно подруга Гросу, яка побажала залишитися анонімною, у коментарі BespaLOVmedia заявила, що виконавиця таки дійсно вдруге вийшла заміж, та навіть показала весільні фото.

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