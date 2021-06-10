Аліна Гросу відсвяткувала 26-річчя в обіймах коханого та з Камалією і Козловським

Артистка зібрала друзів у затишному місці біля річки.

Співачка та акторка Аліна Гросу 8 червня відсвяткувала день народження.

Артистці виповнилося 26 років. З нагоди святкування виконавиця зібрала найближчих друзів в одному із затишних закладів біля річки. Звичайно ж, серед присутніх був й бойфренд Аліни, 37-річний Роман Полянський. На одному з фото, яким Гросу поділилася в Instagram, вона позує в обіймах свого коханого.

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

Привітати іменинницю також прийшли й зіркові друзі. Зокрема співачка Камалія та співак Віталій Козловський, який нещодавно змінив імідж і став блондином.

Аліна Гросу і Віталій Козловський / instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з Камалією та мамою артистки / instagram.com/alina_grosu

"Друзі мої, дякую вам за ваші привітання, за стільки приємних і гарних слів, за те, що знайшли час, за неймовірний подарунок - вашу любов! Я ціную те, що наша дружба перевірена роками і ми вже стільки років разом, за щирість і відданість. Дякую, my love, за чудеса, за чарівне минуле, сьогодення і майбутнє", - написала під знімками Аліна.

instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, що сам Роман Полянський кохану привітав у фотоблогу знімком, на якому ніжно її поцілував.

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