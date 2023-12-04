Аліна Гросу відверто розповіла про сварки з коханим та здивувала, чому він на неї ображається

Українська співачка Аліна Гросу відверто розповіла про сварки з бойфрендом та здивувала причиною, чому виникли їхні непорозуміння.

Зокрема, артистка вийшла в сторіз до своїх прихильників. Знаменитість поділилася, що останнім часом неабияк схудла, що всі речі на неї стали завеликі.

"Прийшла з навчання, засумувала і лягла на 20 хвилин, поки є час. Чого засумувала? Бо два чи три місяці тому я купувала костюм для кліпу "Батьки". Відтоді я його не міряла, сьогодні я його вперше одягла. Як встати, він сидить на мені, як мішок, а точніше висить. Я не знаю, що мені робити…", - поділилася артистка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу зізналась, що такі зміни в її вазі не подобаються бойфренду. Співачка говорить, що коханий засмучується, коли вона худне. Чоловік переконаний, що в його обраниці гарна фігура і в неї немає зайвих кіло.

"Коханому не подобається, коли я худну. Так чому ж я засумувала? Бо коханий зі мною посварився. І не тому, що треба весь гардероб міняти, а тому, що йому не подобається, що там лише кістки є. Хоча там не лише кістки є, це точно! У мене все залишилося на своїх місцях", - зазначила артистка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, Аліна Гросу після розриву з російським актором Романом Полянським закрутила роман. Щоправда, свого нового коханого артистка приховує та не воліє його розкривати.

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