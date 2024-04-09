Аліна Гросу висловилася про друге заміжжя та чи живе разом із чоловіком

Українська співачка Аліна Гросу висловилася про своє друге заміжжя.

Зокрема, в Instagram у виконавиці поцікавилися, чи живе вона разом зі своїм коханим, чи їхні зустрічі минають на нейтральній території. Артистка відповіла, що не може уявити таких стосунків, коли подружжя не перебуває в одному будинку. Як зазначила Аліна, вони з коханим дотримуються консервативних стосунків. Тож, звісно, живуть разом.

"Як ви собі це уявляєте? Це сім'я вихідного дня, чи як? Я не уявляю такі стосунки взагалі. Це не моя історія. Можливо, щось колись зміниться, років через 40-50. Поки що я за стандартні, стабільні, консервативні стосунки. Не на нейтральній території!" – прокоментувала співачка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, Аліна Гросу в лютому цього року повідомила, що вдруге вийшла заміж. Хто ж став її чоловіком – виконавиця не квапиться говорити, а продовжує інтригувати фанів. Утім, користувачі підозрюють, що співачка вийшла заміж за відомого російського актора Романа Полянського, з яким раніше перебувала у стосунках, але під час повномасштабної війни повідомила про розрив. Сама Аліна Гросу теж неоднозначно висловлюється про свого другого чоловіка, практично підтверджуючи здогадки шанувальників, що дійсно перебуває у шлюбі з Полянським.

Читайте також: