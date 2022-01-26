Аліна Гросу влаштувала романтичний фотосет з бойфрендом у Буковелі

Артистка поїхала відпочивати.

В української співачки та акторки Аліни Гросу були насичені трудові будні.

Тому, аби відпочити від роботи, артистка разом зі своїм бойфрендом, російським актором Романом Полянським, вирушила до Буковеля.

Там закохані влаштовують собі різноманітні прогулянки, милуються гарними пейзажами, і, звісно ж, фотографуються.

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

Зокрема, Аліна вже й встигла у своєму Instagram поділитися серією знімків, на яких позує перед камерою разом з Романом.

На фото щасливі закохані ніжно обіймаються та насолоджуються компанією одне одного.

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

До слова, хоч Аліна й не була багатослівною та підписала фото лише смайликом у вигляді сердечка, однак її шанувальники зазначили, що вони з Роман дуже гарна пара. Фани побажали закоханим сімейного добробуту та розуміння.

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